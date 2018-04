Diário de Veneza (2) A praça é do povo

Campo San Polo cheio para ver Monicelli. O velhinho (94 anos)falou com voz firme, brincou, foi homenageado e deu inicio à sessão. É um troço meio punk, se entendem, uma sessão ao ar livre em Veneza, com Lua quase cheia. O filme é o máximo, um agridoce sobre a loucura da guerra, que ri e comove as pessoas. Cópia muito bem restaurada, a partir do negativo, o que parece dá melhores resultados. Depois jantar e agora de volta ao Lido, direto para a cama, porque amanhã conmeça cedo. Às 9h, Baarìa, o novo filme de Giuseppe Tornatore, e, em seguida, entrevista com o diretor. O festival começa para valer e o primeiro filme italiano vem dizer a que veio.