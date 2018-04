Tetsuo the Bullet Man, de Shinya Tsukamoto, o terceiro, que eu saiba, dessa série de Tetsuo. Poderia até ser interessante como derivado de história de andróides com sentimentos humanos, etc, mas despenca para o trash rapidinho. Tem uma hora em que o tal andróide vai se metalizando, até se transformar numa lata velha, com válvulas pifando e soltando óleo pelos canos,que é de doer. É filme para menino, como diz Caetano Veloso.