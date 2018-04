Diário de Veneza (18) Lebanon

Gostei muito de Líbano, do israelense Samuel Maoz, passado quase inteiramente dentro de um tanque de guerra. Tem algumas cenas exteriores, mas, em geral, o que se vê de fora é através da câmera do piloto do tanque. Clima muito claustrofóbico. Disse ele, que esteve na guerra do Yom Kipur, que desejava transmitir ao espectador a sensação física de estar naquela situação. Conseguiu. Com cenas muito fortes e um trabalho de som espetacular. Claro que trabalha muito bem o hors champ.