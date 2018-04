Diário de Veneza (16) Ano rebelde à italiana

Causou boa impressão, mas (com perdão da rima) não comoção Il Grande Sogno, de Michele Placido, sobre o 1968 na Itália. Michele fala do engajamento estudantil nas causas da época, como a Guerra do Vietnã, e o faz através de um personagem dilacerado, policial com vocação de ator e que se apaixona por uma das líderes dos estudantes. O filme tem bons momentos embora não consiga manter o tônus o tempo todo. Cai um pouco, em especial perto do fim. O dado curioso é que, de certa forma, O Grande Sonho é autobiográfico. O próprio Placido era policial na época das rebeliões estudantis.