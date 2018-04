Diário de Veneza (11) Chávez veio

Foi um diz que me diz geral, desmentidos e confirmações. Até por questão de segurança ninguém, do festival, queria confirmar a presença de Hugo Chávez na sessão de gala do documentário Border of the South, de Oliver Stone, do qual ele é figura principal. Mas o homem veio, desfilou no tapete vermelho e foi tratado como pospstar. Havia até bandeiras de simpatizantes em sua homenagem. Mas também houve algumas vaias. Um tipo ao meu lado, hispânico, gritava: “Fora, rico, ele só usa terno Armani”. Mas as vozes contrarias foram minoria. A grande parte das pessoas queria mesmo ver o presidente que, diga-se o que se quiser, tem seu carisma. Naquelas entrevistas de frente de cinema, citou até um escritor: “Como dizia o grande Mario Benedetti, o Sul também existe; e o filme ajuda o resto do mundo a saber da existência do Sul”. O filme está passando agora, no Palácio do Cinema.