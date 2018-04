Diário de Veneza (10) Oliver Stone na fita

Se os neocons que entram no meu blog ficaram mordidinhos com o anticapitalismo de Michael Moore, o que não fariam se tivessem visto o filme de Oliver Stone, Border of the South? Nele, Stone visita os presidentes da Venezuela, Paraguai, Argentina, Brasil e conclui que uma nova realidade está sendo desenhada na América Latina com os dirigentes de esquerda ou centro-esquerda atualmente no poder. Ouve inclusive o cubano Raúl Castro, o que só aumentaria o escândalo dos nossos amigos fisiculturistas do braço direito. Hugo Chávez é a estrela maior do filme que foi muito, mas muito aplaudido mesmo aqui em Veneza.