Diário de Paulínia 2011: a apresentação de Corações Sujos

Estreia de Corações Sujos, de Vicente Amorim, e depois show de Rita Lee – assim começou, em grande escala, a 4ª edição do Festival de Cinema de Paulínia. Com aquele inevitável atraso de quase duas horas, um pouco de discurso e dois apresentadores cômicos fazendo piadas no palco, o Theatro Municipal foi mais uma vez sede do festival que, apesar de jovem, já se tornou referência no calendário dos eventos do gênero no Brasil.

Após as apresentações, veio o filme, propriamente dito. Vicente Amorim, filho do ex-chanceler Celso Amorim, subiu ao palco com grande equipe, inclusive elenco internacional, com o ator Tsuyoshi Ihara, protagonista também de Cartas de Iwo Jima, de Clint Eastwood. Ele vive Takahashi, pacato fotógrafo que se vê quase forçado a assumir o papel de vingador contra japoneses considerados traidores. Ihara é uma simpatia de pessoa. Fez questão de cumprimentar a plateia em português, com a dificuldade que se imagina.

Na entrevista que deu no dia seguinte ao filme, Ihara comentou, divertido, as diferenças entre ser dirigido por Amorim e por Clint Eastwood. “Amorim tem o humor e a doçura do Brasil, já o Clint parece aquele personagem dele, em Dirty Harry”, disse. Ihara comentou também que não teve grande dificuldade em ser dirigido por cineastas que não falam seu idioma, “porque a linguagem do cinema é universal”.

Quem também esteve presente em Paulínia foi o jornalista e escritor Fernando Morais, autor do livro Corações Sujos. Fernando, que já teve outro livro, Olga, vertido para o cinema, diz que são duas adaptações muito diferentes, “por conta das personalidades de Jayme Monjardim, em Olga, e Vicente Amorim, em Corações Sujos”. Além disso, disse, Olga é mais literal em relação ao livro, ao passo que Amorim, através do seu roteirista David França Mendes, teria tomado maior liberdade. “Inclusive criando uma personagem feminina, que não havia no livro”, disse. Ele se refere à personagem Miyuki (Takako Tokiwa), esposa de Takahashi, e que vê seu casamento destruído pela violência.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Corações Sujos foi bem aplaudido em Paulínia e mostrou potencial de público. Alguns jornalistas questionaram o uso excessivo da música, que dá tom melodramático a uma história já em si suficientemente trágica. Amorim defendeu-se, dizendo que, ao contrário de alguns cinéfilos, considera a música essencial com um dos elementos de um filme. “Não tenho medo de emocionar o público”, disse. Verdade, não se deve ter medo mesmo de expressar sentimentos. Mas às vezes o excesso produz o efeito contrário do que se busca.