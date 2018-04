Diário de Paulínia (5) Finais

Já estou no Teatro Municipal de Paulínia para a premiação do festival. Antes, vamos ver Tempos de Paz, de Daniel Filho, com a presença do próprio e de Tony Ramos. Vamos ver que bicho é esse. Depois há coletiva com a dupla e em seguida a premiação. Rápido e rasteiro, quero dizer que gostei muito de Antes que o Mundo Acabe, de Anna Luiza Azevedo. Um olhar carinhoso, mas nada piegas, sobre a adolescência e seus ritos de passagem. Depois volto mais a esse filme, para mim um dos favoritos aos prêmios. Legal também Herbert de Perto, de Roberto Berliner, sobre o roqueiro Herbert Vianna, sua vida, seu acidente trágico, no qual morreu a mulher. Bonito, mais um da leva de filmes sobre ídolos da música brasileira. Enfim, é isso. No todo, o festival foi bom, com revelações interessantes e poucas decepções. Até mais