Diário de Paulínia (3) Compensações

O ritmo do Festival de Paulínia tem sido punk, em especial por causa dos deslocamentos entre a cidade-sede do evento e Campinas, onde nos hospedamos. Muito tempo perdido na estrada, indo de lá para cá e vice-versa. Logística enviesada, sendo que o tempo é matéria prima das mais raras dentro de um festival de cinema. Enfim, cabeçadas à parte, vale a pena estar aqui para ver um filme raro como este No Meu Lugar, do Eduardo Valente ou rever Moscou, a preciosidade que Eduardo Coutinho trouxe a Paulínia. As duas entrevistas com os realizadores foram boas, acima da média que se vê em festivais de cinema. E, acima de tudo, os filmes foram projetados com ótima qualidade técnica, outro ítem raro. O desgaste tem valido por coisas como essas.