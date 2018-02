Diário de Paulínia 2011: vitória de Febre do Rato e balanço final

O último concorrente chegou e arrebatou tudo – Febre do Rato, de Claudio Assis, passou como tsunami em Paulínia e levou os principais prêmios da competição. Além de melhor filme, ganhou as estatuetas de ator (Irandhir Santos), atriz (Nanda Costa), fotografia (Walter Carvalho), montagem (Karen Harley), direção de arte (Renata Pinheiro), trilha (Jorge du Peixe) e prêmio da crítica.

Só não se pode dizer que tenha feito cabelo, barba e bigode porque, afinal de contas, o lírico circense O Palhaço deu a Selton Mello os troféus de direção e roteiro (este, escrito em parceria com Marcelo Vindicatto), ator coadjuvante (Moacir Franco), além de melhor figurino (Kika Lopes).

O terceiro filme em condições de ganhar o festival, Trabalhar Cansa, da dupla Juliana Rojas e Marco Dutra, teve de se contentar com o Prêmio Especial do júri e som (Daniel Turini e Fernando Henna). Pouco, para um belíssimo trabalho.

A noite foi toda dominada por Claudio Assis e sua trupe, que impuseram o tom ao encerramento do festival. Cada novo prêmio era recebido por um efusivo “É do c…”, marca registrada do diretor, que passou a ser franquia de toda a equipe e até de alguns concorrentes. O discurso libertário e cheio de palavrões contrastava com o formalismo da noite de gala no Theatro Municipal, lotado, com a presença de políticos locais e damas cheirosas e bem vestidas. Chegou a ser engraçado.

O estilo é o homem. A atitude de Assis no palco diz muito da obra. Febre do Rato é escandaloso, excessivo, sedutor. Põe em cena o poeta marginal Zizo (Irandhir Santos, brilhante), escritor do tabloide que dá nome ao filme (“febre do rato” é a expressão nordestina para estar fora de controle). Zizo vive numa espécie de comunidade de iguais, onde rola muito sexo, drogas e álcool. É uma apologia da vida desregrada, sem dúvida. Mas também do cinema que se coloca na linha libertária e dionisíaca da cultura brasileira, aparentada com o cinema marginal dos anos 1970 e o teatro bacante de Zé Celso Martinez Corrêa.

Como ideólogo lúmpen, Cláudio Assis tende a ser autoconsciente em excesso e a instaurar um moralismo às avessas, aquele que se julga o libertário único, monopolista do desbunde, em contraponto a uma sociedade considerada, em bloco, “careta”. Mas essa é outra história, ainda a ser estudada. O filme, em si, é pulsante, envolvente e contagiante em seu derramamento poético – até mesmo pela belíssima fotografia em preto e branco de Walter Carvalho, que imanta o conjunto numa aura de época, irresistivelmente démodée.

Isso para dizer que a premiação de Febre do Rato foi merecida. Mas também é justo assinalar que júris trabalham com dificuldade filmes esculpidos em chave menor. Nos tempos dos grandes festivais da canção existia o que se chamava “música de festival”. Tinha de ter determinadas características, como um refrão marcante e final grandiloquente. Senão, não ganhava. Por exemplo, Sabiá, de Tom e Chico Buarque, foi derrotada por Caminhando mas ganhou vaia do público. Ninguém deu bola a uma obra-prima como Eu e a Brisa, de Johnny Alf. Nos festivais de cinema, parece estar acontecendo a mesma coisa. Há “filmes de festival”, que ganham tudo. Arrebatam. Depois, quando a adrenalina cai, as coisas tendem a se equilibrar melhor. Mas então já é tarde demais.

Isso para dizer que um concorrente com a delicadeza (e lucidez) de Trabalhar Cansa talvez tenha recebido reconhecimento inferior à sua qualidade. Com sua mistura de gêneros (realista e fantástico), alcança densidade dos personagens e um sutil comentário social que não deveriam ter passados despercebidos. O fato de sua atriz principal, Helena Albergaria, ter sido ignorada, é uma nota dissonante na premiação. A também interiorizada composição de Marat Descartes desaparece diante da exuberância de Irandhir Santos. O que fazer? Como convencer as pessoas de que menos às vezes pode ser mais?

Quase os mesmos argumentos poderiam ser usados para dizer que a premiação de O Palhaço também deveria ter sido maior para equilibrar o resultado. O lirismo simples, mas muito bem construído do filme de Selton Mello, poderia ter sido mais bem recompensado, mas é verdade que sai de Paulínia com prêmios fortes, além do reconhecimento do solo de Moacir Franco que lhe valeu a estatueta de coadjuvante com poucos (mas suficientes) minutos de atuação.

No capítulo documentário, foi boa a escolha de Rock Brasília –Era de Ouro, de Vladimir Carvalho, embora o esquecimento do corajoso e tocante Uma Longa Viagem, de Lúcia Murat, seja um pecado capital. Não fosse lembrada pela crítica, Lúcia teria saído de mãos abanando de Paulínia, o que teria sido uma grande injustiça.

Já a Onde Está a Felicidade?, de Carlos Alberto Riccelli, rendeu a estatueta de atriz coadjuvante para a espanhola María Pujalte e o prêmio do público, que de fato gostou da comédia. Esse mesmo público elegeu À Margem do Xingu, de Damià Puig, um filme meio destrambelhado, panfleto contra a instalação da usina de Belo Monte na Amazônia. Causas sempre emocionam.

Entre os curtas-metragens destacou-se Tela, de Carlos Nader, eleito melhor filme pelo júri oficial e pela crítica. Uma Primavera, de Gabriela Almeida ganhou o troféu de direção. O Pai daquele Menino ficou com roteiro (Gustavo Suzuki). E Café Turco, de Thiago Luciano levou o prêmio do público. Uma injustiça: a tocante “discussão de relação” na terceira idade de Qual Queijo Você Quer?, de Cíntia Domit Bittar, foi ignorada. Terá chance em outros festivais, a começar pelo de Gramado, para o qual está selecionada.

No todo, foi um belo festival, com bom nível de concorrentes. O público lotou quase todas as noites o Theatro Municipal (1350 lugares) a ponto de a organização ser obrigada a programar sessões extras para acomodar os cinéfilos da região. Em sua 4ª edição, Paulínia já se consolidou como um dos mais importantes festivais do calendário brasileiro. Veio para ficar.