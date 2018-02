Diário de Paulínia 2011: Uma Longa Viagem

Em Uma Longa Viagem, Lúcia Murat traz um pungente depoimento de sua intimidade familiar. Enquanto ela própria vivia as agruras da prisão política na época da ditadura, um dos seus irmãos, Heitor, rodava o mundo numa trip de drogas sem fim.

Heitor mesmo fala sobre suas aventuras nos quatro cantos do mundo, com indisfarçável senso de humor. É um sobrevivente dos anos loucos. Sobrevivente, mas talvez não sem sequelas, como demonstra sua voz um tanto hesitante, de quem toma medicamentos pesados.

Heitor se drogou, foi preso, pirou. Acabou em hospitais psiquiátricos, como conta a própria Lúcia. Mas não perdeu a lucidez, não. E nem o humor.

O filme, muito bonito e emocionante, usa imagens de fundo para “ilustrar” as viagens de Heitor. Viagens no sentido estrito e também no figurado.

Filme inspirado, provavelmente dolorido para a diretora, esclarecedor e simpático para o público.