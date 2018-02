Diário de Paulínia 2011: Rock Brasília

Mas se emoção em alta voltagem houve foi com o documentário Rock Brasília – Era de Ouro, de Vladimir Carvalho, que faz a arqueologia de um tempo, tendo o roqueiro Renato Russo como figura principal, porém não única dessa saga de músicos. Através da história de bandas como Legião Urbana, Capital Inicial e Plebe Rude, Vladimir, como ele diz, encerra uma trilogia sobre a construção ideológica e cultural de Brasília. Saga iniciada com Conterrâneos Velhos de Guerra e Barra 68. O primeiro sobre o lado B da construção da nova capital, o segundo sobre a invasão da Universidade de Brasília durante a ditadura. Agora, o rock, tão fundamental na construção da cena cultural brasiliense.

Para reconstruir a trajetória das bandas, Vladimir usa imagens de arquivo e as soma a entrevistas contemporâneas com os roqueiros, seus amigos e pessoas de suas famílias. Há revelações interessantes, pelo menos para pessoas de fora de Brasília, como aquela que mostra o nascedouro do rock em uma das poucas quadras brasilienses que não se identificam por uma sigla de letras e números e chama-se, singelamente, de Colina. Lá moram muitos intelectuais e professores da UnB e foi lá que os então garotos dos anos 80 começaram a se encontrar para formar bandas de rock que depois teriam projeção local e por fim, nacional.

O foco buscado é o de uma história coletiva. “Não se trata de uma cinebiografia de Renato Russo”, diz Vladimir. No entanto, é normal que, pelo carisma, o líder da Legião Urbana ganhe a frente da cena. Inclusive naquela que é a mais vigorosa sequência do documentário, o tumulto no Estádio Mané Garrincha durante uma apresentação da Legião Urbana. A pulsação e a catarse coletiva provocadas pelo rock estão lá. Às vezes escapam ao controle. São momentos perigosos, e também de revelação. No caso, o da identidade problemática de Renato Russo com a cidade onde se formou.