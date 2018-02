Diário de Paulínia 2011: quem leva os prêmios

O festival termina daqui a pouco, com a exibição fora de concurso de Assalto ao Banco Central, de Marcos Paulo e, em seguida, a distribuição dos troféus Menina de Ouro, no Theatro Municipal de Paulínia. Quem leva os prêmios?

É provável que os troféus de longas de ficção se concentrem em O Palhaço, Febre do Rato e Trabalhar Cansa. São três filmes muito diferentes, mas todos com grandes méritos. Gosto do lirismo e da fantasia de O Palhaço, do rigor conceitual de Trabalhar Cansa, e da liberdade de linguagem e espírito anarquista de Febre do Rato.

Veremos as preferências do júri. A meu ver, o troféu principal fica bem com qualquer dos três. O que já fala por si quanto à qualidade do festival. Quando se tem três candidatos igualmente fortes, é que a seleção foi bem feita.

Quanto aos documentários, o que aparece com maiores chances é Uma Longa Viagem, de Lucia Murat, embora Rock de Brasília, de Vladimir Carvalho também tenha força para vencer. Há quem prefira também Ela Sonhou que Eu Morri, embora eu ache que está um pouco abaixo dos dois citados antes.

Os curtas que aparecem com maiores chances são Tela, Uma Primavera e Qual Queijo Você Quer? Este último é meu preferido, mas, gosto à parte, os três são muito bons.