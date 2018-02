Diário de Paulínia 2011: Os 3

Com Os 3, Nando Olival faz sua reflexão sobre a juventude e, também, sobre privacidade, intimidade e os reality shows. O filme, primeira incursão solo do cineasta (co-dirigiu Domésticas, com Fernando Meirelles) é ágil, bonito, bem articulado e impressionou de maneira positiva a plateia de Paulínia.

A primeira sequência é muito divertida e já mostra do que fala o filme: numa balada, três personagens fazem fila na porta do único banheiro da casa: dois rapazes e uma garota. Resolvem entrar juntos e, dessa disposição a partilhar um banheiro nasce a amizade da trinca, que se torna inseparável e passa a morar junta num apartamento que muito lembra um loft novaiorquino.

A pegada pode lembrar filmes como Jules e Jim, de François Truffaut, ou Os Sonhadores, de Bernardo Bertolucci, mas o fato é que Os 3 não parece ter disposição para ir muito fundo na questão do ménage. Daí porque a personagem Camila (Juliana Schalch) diz a Casé (Victor Mendes) e Rafael (Gabriel Godoy) que deveria existir uma regra básica: não haver entre eles. Quer dizer, nenhuma ligação amorosa que pudesse interferir na amizade.

Quando, na segunda parte do filme, a ideia do reality show associado à venda de produtos for posta em prática, mesmo essa regra poderá eventualmente ser quebrada. Essa é a parte mais interessante do jogo, na qual se discutem os limites entre realidade e ficção. Entre atuação no real e interpretação – temas brilhantemente debatidos em Cópia Fiel, de Abbas Kiarostami, para citar um exemplo recente.

No entanto, mesmo nessa discussão, Os 3 se revela tímido e não ousa forçar os limites que o levariam além do libertarismo de fachada que esconde um conservadorismo de fundo. Nada que provoque qualquer ruptura na atual moral média do cinema brasileiro. Dito isso, Os 3 é um filme muito bem feito, ágil (montagem de Daniel Rezende, um craque) e pode funcionar bem no circuito comercial, com obra alternativa. Um, digamos, cinema indie à brasileira.