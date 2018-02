Diário de Paulínia 2011: Onde Está a Felicidade?

Se levarmos em conta apenas a reação do público, também a comédia Onde Está a Felicidade?, de Carlos Alberto Riccelli, deverá ser considerado um sucesso, já que fez as pessoas rirem no Theatro Municipal. Não será essa a função das comédias? Fazer rir? Sim, claro, mas existem algumas carências muito nítidas nessa história escrita e interpretada por Bruna Lombarid e dirigida por Riccelli. Bruna interpreta a apresentadora de TV Teodora, que entra em crise com o marido e decide fazer o Caminho de Santiago de Compostela para se “espiritualizar”. Parte em companhia do amigo Zeca e de uma espanhola, Milena. O filme tem bons momentos, mas o conjunto não se segura. Filmes cômicos são feitos para rir. E, talvez, para pensar. Mas há comédias e comédias. Basta lembrar Billy Wilder, para ficar num exemplo. Ou Pedro Almodóvar, que parece servir de inspiração a algumas passagens dessa coprodução Brasil-Espanha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.