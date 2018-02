Diário de Paulínia 2011: O Palhaço

Em O Palhaço, Selton Mello faz a sua segunda incursão no longa-metragem. A primeira, Feliz Natal, foi um tanto incompreendida pela crítica (e ignorada pelo público). O que se dizia é que Selton havia cedido aos clichês do filme de arte – seja lá o que isso queira dizer.

Embora eu não ache isso, e considere que Feliz Natal seja um filme pelo menos muito interessante, acho que em O Palhaço Selton encontrou mesmo um equilíbrio melhor. Contracena com o grande Paulo José. Paulo é o dono do cirquinho mambembe, o Circo Esperança. Selton é seu filho. Ambos são palhaços. A questão é que Selton é um palhaço infeliz. Acha que não é sua vocação. No fundo, a história é esta, o encontro de uma vocação, sob o mote “o gato bebe leite, o rato come queijo e eu faço o que sei”. O ditado popular é pronunciado por Jackson Antunes, um fazendeiro, num pequeno papel, que conta a sua história de vida, de como mudou de ramo e deu-se mal.

Isso não importa tanto. O mais estimulante está na viagem do circo através do interior brasileiro, uma imersão bastante inspirada na cultura popular brasileira. A trilha sonora, composta de Nelson Ned, Lindomar Castilho e Altemar Dutra é testemunha disso. Selton vai muito bem no papel do palhaço dividido e Paulo José, bem, é grande como sempre. Magnífico, para dizer a verdade. E, falando nela, O Palhaço, mergulhado no mundo sempre onírico do circo (remember Fellini) passa muita verdade em seus personagens. Filmado em cores fortes, é retrato dessa estética cigana, lembrando também o universo de Emir Kusturica.