Diário de Paulínia 2011: Meu País

Em Meu País, André Ristum tenta enfrentar os dilemas da identidade e do pertencimento a um país, temas que o obcecaram ao longo da vida. Nascido em Londres e criado na Itália, Ristum é filho do cineasta Jirges Ristum, colaborador e amigo de Glauber Rocha. André é também o documentarista de Tempo de Resistência. Depois de mergulhar na dura realidade da ditadura militar, ele estreia na ficção com esse belo filme protagonizado por Rodrigo Santoro.

Meu País traz a história de um homem radicado na Itália, que volta ao Brasil após a morte do pai e encontra uma surpresa a sua espera. Marcos é o personagem interpretado com sobriedade por Santoro. Ele traz a esposa italiana para o Brasil e reencontra o irmão estroina, Tiago (Cauã Reymond), que vive na jogatina. Paulo José faz o pai, uma participação pequena, porém marcante. E Débora Falabella, na pessoa de Manuela, uma garota com problemas mentais, terá a função de colocar em crise tanto a fria estabilidade de Marcos quanto a distanciada irresponsabilidade de Tiago.

“É um filme que fala sobre reaproximações”, diz Ristum. Quer dizer, sobre a possibilidade de as pessoas mudarem de posição ao longo da vida e retomarem antigas relações de afeto. Tem, claro, a ver não apenas com as relações pessoais mas com os laços que unem um indivíduo ao seu país de origem. No fundo, Marcos simboliza tudo isso. A ruptura com o pai e com a pátria – palavras de mesma raiz. E a possibilidade de refazer essa fratura com o quantum de humanidade que lhe resta.

É verdade que o filme tropeça em algumas fragilidades e alguns clichês. A curva dramática da mudança de Marcos não fica bem clara. É abrupta. Menos nítida ainda é a de Tiago, embora os atores funcionem bem em seus papéis. Por outro lado, o filme não faz jus ao título Meu País, já que o Brasil não passa de tênue pano de fundo contra o qual se esboça o drama de uma família rica e seus conflitos existenciais. Falta essa interação feliz entre fundo e frente para que um desenho melhor se esboce. Ainda assim, o filme emociona, como atesta a boa reação da plateia de Paulínia.