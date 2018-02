Diário de Paulínia 2011: Ibitipoca

O mineiro Ibitipoca, Droba prá Lá, de Felipe Scaldini retrata a transição que vem se processando no entorno da Serra do Ibitipoca. Começa com um tom quase roseano ao registrar a fala típica dos antigos moradores, para finalizar na constatação de que a especulação turística do local pode (e deve) acabar com ele. Falta a ele aquele algo mais que faz de depoimentos testemunhos inesquecíveis. É preciso muita paciência para ouvir as pessoas. Eduardo Coutinho que o diga.

