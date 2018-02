Outro documentário concorrente, A Cidade Ímã, de Ronaldo German, ganhou a platéia pela simpatia dos seus personagens – quatro estrangeiros, músicos todos eles, que se estabeleceram no Rio e nunca mais quiseram sair da cidade maravilhosa. Os depoimentos são interessantes, as trajetórias de vida, idem. Bastante convencional no formato, A Cidade Ímã ficaria melhor se mais enxuto. Acaba sendo redundante. Mesmo assim, emocionou.

