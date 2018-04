Diário de Paulinia (2) A bonança.

Depois do desastroso Destinos, veio uma boa noite em Paulinia. Primeiro com o documentário Sentidos à Flor da Pele, de Evaldo Mocarzel, sobre deficientes visuais. Filme de personagens, à maneira que já virou um pouco clichê no cinema brasileiro, mas alguns deles muito interessantes, como o pai do montador do filme, Marcelo Moraes, uma figuraça. Há quem diga que o filme teria lucrado se tivesse se concentrado mais nele ao invés de se dispersar em tantos personagens. Mas, enfim, essa é uma tendência do diretor, de natureza oceânica e portanto dispersiva. A falta de concentração produz efeitos sobre o filme. E também não se verifica aquilo que se promete no início, que ele trabalharia na interseção entre documentário e ficção. Por quê? Apenas porque reconstrói algumas histórias? Ora, Aruanda já fazia isso…

Muito bom o segundo longa-metragem de Roberto Moreira, Quanto Dura o Amor? De estrutura multiplot, segue a vida de alguns personagens na cidade grande. Há a história da moça que vem do interior para vencer em São Paulo como atriz e começa namoro com uma cantora; a da advogada que inicia um caso com um colega mas teme revelar-lhe um segredo, e a do poeta que se apaixona por uma prostituta. São variações sobre o desejo e a solidão, num filme que adota, em determinados momentos, um tom meio cômico, para abandoná-lo em seguida. Afinal, nesse inventários de amores tortos (e qual não é?) sobra mais espaço para um certo sofrimento sereno do que para risos. Moreira faz um filme moderno, sem ilusões mas também sem uma visão apocalíptica da vida urbana moderna e seus efeitos sobre as pessoas.

Talvez uma certa sensação de abandono e, de novo, de solidão, seja um acompanhante inevitável da libertação individual possível na metrópole. Somos livre porque anônimos. Somos tristes pelo mesmo motivo. Um belo filme, com ar desolado, sobre o qual muito ainda deverá se falar. Pensando bem, gosto mais deste do que da bela estreia de Moreira, Contra Todos.