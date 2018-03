Diário de Gramado (8) Vamos aos prêmios

Bem, a maratona vai chegando ao fim. Às 21h serão distribuídos os kikitos e saberemos quais foram os escolhidos pelos diversos júris oficiais – o dos brasileiros, dos latinos e da crítica. Como não voto em nenhum deles, dou apenas os meus pitacos aí embaixo.Antes, quero lembrar que a cerimônia será transmitida pelo Canal Brasil, em rede nacional, e pela TV Com (esta para Rio Grande do Sul e Santa Catarina). Junto com Roger Lerina, da Zero Hora, estarei nos comentários da transmissão, apresentada por Simone Zucolotto. Estão convidados a assistir, a partir de 20h30.

Bem, quanto aos prêmios, se dependesse de mim, a lista seria assim:

melhor longa brasileiro: Canção de Baal, de Helena Ignez

melhor longa estrangeiro: Gigante, de Adrian Biniez (Uruguai)

melhor curta: O Teu Sorriso, de Pedro Freire

Não deixaria de fora da premiação o extraordinário Corumbiara, La Teta Assustada, Lluvia e mesmo La Próxima Estación, de Solanas. Também acho que Corpos Celestes, de Marcos Jorge e Fernando Severo, apesar de problemático, teria de ser lembrado.

Enfim, em minha opinião, são esses os filmes a serem discutidos. Resta esperar que os júris façam direito o seu trabalho e tracem um retrato exato do festival desse ano. A premiação, com suas justiças ou injustiças, é o instantâneo que fica dm uma mostra que, apesar de tudo, é competitiva. Isto é, tem vencidos e vencedores, como os campeonatos de futebol. Depois comento a premiação e volto aos filmes.

Até lá, abraços a todos.