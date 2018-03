Diário de Gramado (4) Curtas curtíssimos

Bah!, como dizem os gaúchos, que tarde infernal! Os curtas foram deslocados para a tarde, o que deu certo no ano passado, com sessões concorridas. Este ano não está sendo assim, pelo menos nesta primeira sessão de curtas, meio esvaziada. Parece que o público presssentiu. Foram quatro curtas, um pior do que o outro: Pra Inglês Ver, Em Terra de Cego, Quiroterofobia e DoceAmargo. O primeiro pelo menos no tema é legal: quem são essas pessoas que fazem turismo nas favelas do Rio? Já a realização deixa muito a desejar. Nos outros, uma história de mil e uma noites também na favela, um sub Zé do Caixão e um casal que fica preso nas ferragens depois de um acidente de carro e discute a relação – até as últimas consequências. Eu e meu colega Merten perguntamos o que tinha ocorrido a duas pessoas que fizeram parte da comissão de seleção. Constrangidos, disseram que tinham escolhido o que havia de melhor entre duzentos e tantos concorrentes. Se isso era o que havia de melhor, não quero nem imaginar como seriam os piores. Trash puro.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.