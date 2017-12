Diário de Gramado 2014 – Uma noite leve

GRAMADO – Depois do peso de dois longos filmes de guerra da noite anterior, a comissão organizadora optou pela leveza no domingo. Afinal, era dia dos pais e nada melhor que uma aventura infanto-juvenil para terminar o dia em paz. E assim chegou à tela do festival O Segredo dos Diamantes, do mineiro Helvécio Ratton.

Não que Ratton trate sempre da leveza. Pelo contrário, basta lembrar de seu longa anterior, Batismo de Sangue, sobre o martírio e morte de Frei Tito Alencar, vítima da tortura durante a ditadura militar. Mas é verdade que o diretor firmou uma reputação no cinema para crianças com filmes como Dança do Bonecos e O Menino Maluquinho no currículo.

O Segredo dos Diamantes é um caso clássico do gênero. Dois garotos e uma menina se empenham em encontrar um tesouro escondido à dois séculos na região do ouro de Minas Gerais. A finalidade é nobre. Se descobrirem os diamantes, o pai de um deles poderá ser salvo por uma cirurgia num hospital caro.

O filme tem o frescor das histórias infanto-juvenis e, ao mesmo tempo, um certo sabor retrô. Descobrem-se poucas marcas da modernidade, como o uso de celulares pelos adolescentes, mas o tom geral empurra a história mais para os anos 1950 e 1960 do que para a contemporaneidade. Mas, como dizem, as boas aventuras são atemporais.

Curtas

Em Gramado, o curtas gaúchas ganham mostra à parte. O pessoal a chama de “Gauchão”. Duas maratonas em duas tardes consecutivas. Há de tudo entre eles. De filmes muito ruins e ensaios de voo promissores. E alguns concorrentes muito bons. A premiação foi ontem. Concedeu os principais troféus aos dois melhores, mesmo: Linda – uma História Horrível, de Bruno Gularte Barreto, baseado em Caio Fernando Abreu, e Domingo de Marta, de Gabriela Bervian, sensível ensaio sobre a velhice.

Vencedores Mostra Gaúcha – Prêmio Assembleia Legislativa

A Mostra Gaúcha de Curtas – Prêmio Assembleia Legislativa exibiu 17 filmes em sessões públicas, no final de semana, no Palácio dos Festivais. Os vencedores nas diversas categorias foram anunciados no domingo à noite.

Confira a lista dos premiados:

Melhor filme

Domingo de Marta

Melhor direção

Gabriela Bervian, por Domingo de Marta

Melhor roteiro

Gabriela Bervian, Gilson Vargas e Moisés Westphalen, por Domingo de Marta

Melhor fotografia

Bruno Polidoro, por Domingo de Marta

Melhor direção de arte

Valéria Verba, por Linda, Uma História Horrível

Melhor música

“Redoma”, de Filipe Catto, por Linda, Uma História Horrível

Melhor montagem

Vicente Moreno, por Domingo de Marta

Melhor edição de som

Gabriela Bervian, por Domingo de Marta

Melhor produtor/Produtor executivo

Jéssica Luz, Bibiana Osório, Bruno Gularte Barreto, por Linda, Uma História Horrível

Melhor ator

Rafael Régoli, por Linda, Uma História Horrível

Melhor atriz

Sandra Dani, por Linda, Uma História Horrível

Prêmio Aquisição TVE

Sioma – O Papel da Fotografia

Prêmio Exibição Curtas Gaúchos RBS TV

Sioma – O Papel da Fotografia