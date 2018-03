Diário de Gramado 2013 Wagner Moura, o Dia dos Pais e os filhos do Amarildo

GRAMADO – Foi bonita a homenagem ao ator Wagner Moura com o Troféu Cidade de Gramado. Em especial porque reafirma o que já sabíamos, que Moura não é apenas o Capitão Nascimento, mas uma cabeça que pensa, e sente.

A certa altura de sua fala de agradecimento, disse que gostaria de almoçar com o pai hoje, domingo, Dia dos Pais. Mas não vai poder porque o pai de Wagner Moura morreu em 2011. “Eu sei porque não vou poder almoçar com meu pai, porque ele ficou doente e morreu. Mas e os filhos do Amarildo, que foi levado para uma UPP e desapareceu. Será que os filhos dele sabem por que não vão poder almoçar com o pai neste domingo? ”

A mãe de Wagner Moura estava na platéia. Deve ter ficado orgulhosa do filho. Duplamente.