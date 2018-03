Diário de Gramado (2) A questão do negro nas telas

Fui ver agora à tarde Em Quadro, documentário de Luiz Antonio Pilar, que teve a sua primeira exibição aqui em Gramado, fora de concurso. De formato bastante tradicional o doc traz as trajetórias de quatro atores negros no cinema brasileiro – Ruth de Souza, Zezé Motta, Léa Garcia e Milton Gonçalves. Todos consagrados, como se sabe. Mas o que não se sabe (ou se finge não saber) são as dificuldades que enfrentaram para se impor num ambiente disfarçadamente racista. Milton é o mais retórico. Léa e Ruth são grandes damas e esbanjam dignidade. A mais solar é Zezé Motta, com seu invencível sorriso e beleza. Falam sobre os atores alguns cineastas que os dirigiram em seus filmes – Cacá Diegues, Joel Zito Araújo, Antonio Carlos da Fontoura e Roberto Farias.

