Diário de Fortaleza (9): Jornalismo de primeira, Savio sobre o Che

Acabei de ver a última parte da trilogia de Roberto Savio sobre a trajetória do Che. Não hesito em dizer que é uma das mais extraordinárias reportagens que vi. Meio no calor da hora, pouco depois do assassinato do Che na Bolívia, Savio vai atrás a história do guerrilheiro. Entrevista deus, o mundo e o raimundo. Do cara que executou o argentino até Mario Monge, presidente do Partido Comunista Boliviano, que não apoiou a guerrilha. Fala com presidentes como Salvador Allende e camponeses anônimos, que viram Guevara passar como uma sombra por suas vidas, sem saber direito quem era. Estupendo. Três horas e meia de história de verdade. Foi produzido pela RAI, que não gostou do material e editou-o em dois programas de 50 minutos, à revelia de SAvio. O que vimos aqui em Fortaleza foi a cópia do autor. Quem gosta de documentário, ou simplesmente de história ou jornalismo, ficou em estado de graça.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.