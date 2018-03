Diário de Fortaleza (8) Filme sobre Humberto Teixeira faz sucesso no Cine Ceará

Enfim, o Cine Ceará entrou no clima de festival com a exibição de O Homem que Engarrafava Nuvens, de Lírio Ferreira. O documentário é sobre Humberto Teixeira, o parceiro de Luiz Gonzaga em sucessos como Asa Branca. A produtora do filme e atriz Denise Dummont está em Fortaleza e acompanhou emocionada a reação da plateia, que aplaudiu várias vezes durante a projeção. O filme é também um acerto de contas amoroso entre a filha e esse pai distante. Muito bem pensado do ponto de vista conceitual, consegue colocar o baião como o “segundo reino” da música popular brasileira, ao lado do samba. Belos momentos, muita música e algumas entrevistas emocionantes como o encontro entre Denise e sua mãe, Margot Jatobá, que deixou-a com o pai para ir morar nos Estados Unidos com o locutor Luiz Jatobá. Enfim, um belíssimo filme musical brasileiro, mas muito acima da média dos que vem sendo apresentados ultimamente. Lírio é também o diretor do inventivo Cartola.

