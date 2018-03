Diário de Fortaleza (6) O Che de Savio

Voltei agora do Espaço Unibanco, lá no Dragão do Mar. Fomos ver as duas primeiras partes da extraordinária reportagem de Roberto Savio, feita pela RAI, em 1973, sobre Che Guevara. Muito revelador, consegue levantar fontes inéditas e fatos que hoje são conhecidos, como a identidade do executor do Che, Mário Terán. É um trabalho de reportagem de primeira linha, que foi picotado pela RAI e exibido com cortes na televisão italiana. Savio pediu que tirassem o seu nome do filme, pois não reconhecia seu trabalho após os cortes. Que eu saiba, é a primeira vez que esse material, em sua íntegra, é exibido no Brasil.

