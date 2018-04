Diário de Fortaleza (2): A guerrilha comove o público

Com a exibição da segunda parte do díptico de Steven Soderbergh sobre Ernesto Guevara, Che – A Guerrilha, teve início o 19º Cine Ceará. O Cine São Luiz, em Fortaleza, ficou lotado para a cerimônia de abertura, que contou com convidados ligados ao filme – e ao personagem. Um deles, em particular, comoveu a plateia. Com 92 anos, o dentista Luiz Garcia Gutiérrez, o Fisin, ajudou na transformação do rosto de Guevara quando este partiu, clandestino, para promover as guerrilhas no Congo e na Bolívia. Fisin subiu ao palco lépido, sem ajuda de ninguém, e se disse emocionado ao assistir ao filme de Soderbergh que começa, justamente, com a figura do Che transformada, irreconhecível, passando pela vigilância de fronteira na Bolívia para dar início à luta na qual viria a perecer.

Fisin é figura da vida real e faz parte da história das revoluções do século 20. Outro convidado é um ator, caracteriza um desses revolucionários, e, por acaso, o mais amado da Revolução Cubana – o pândego Camilo Cienfuegos, corajoso e piadista, que morreu em acidente de avião logo após a tomada de Havana por Fidel Castro e companheiros. Quem o interpreta é o chileno Santiago Cabrera, de 31 anos, filho de diplomata e bilíngue, ator da série Heroes, e que Benicio Del Toro descobriu ao vê-lo em cena.

Projeto que foi, como disse o ator, uma verdadeira epopeia, com filmagens nas selvas de Porto Rico, aprendizado no manejo de armas e nas técnicas de guerrilha. Acha que aprendeu muito ao trabalhar com Steven Soderbergh, “diretor que não gosta de ensaiar, pois acredita que o ator já chega preparado para o papel”. Quer dizer, isso se o ator for bom. O cineasta capricha na escolha do elenco e depois confia no taco de quem selecionou.Diz Santiago que essa opção cria um senso de responsabilidade grande para o ator, para que ele compreenda e entre de fato na pele do personagem que irá representar.

Che – A Guerrilha foi muito bem recebido pelo público. Mas não é obra fácil. Se a primeira parte, Che – O Argentino, trata do engajamento com Fidel e da vitória da Revolução Cubana, a segunda fala de uma derrota. Che internou-se na Bolívia e lá permaneceu por 341 dias até ser morto pelo Exército boliviano em 9 de outubro de 1967. O filme narra em tons sombrios essa aventura malsucedida e que termina de forma trágica. Soderbergh filma em tons escuros que, por vezes, quase chegam ao monocromático. A opção provoca sensação angustiante. Após o desfecho esperado, o filme termina de forma comovente, com o som da canção Balderrama, cantada pela argentina Mercedes Sosa. Foi longamente aplaudido.

