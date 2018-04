Diário de Fortaleza (1): o Che

FORTALEZA – Legal ontem a primeira sessão de Cine Ceará. Praça do Ferreira lotada, música, longas filas para ver o filme de abertura, a segunda parte de Che, de Steven Soderbergh, chamada A Guerrilha.

De representante do filme, apenas o ator chileno Santiago Cabrera, que faz o guerrilheiro Camilo Cienfuegos na primeira parte do díptico, o Argentino, que levou 160 mil pessoas aos cinemas no Brasil. A curiosa figura na plateia, e que subiu ao palco para receber aplausos, foi o dentista cubano Luis Carlos Gutierrez, o Fisin, que modificou o rosto de Guevara para as guerrilhas do Congo e da Bolívia. O velhinho, lépido nos seus 92 anos, subiu ao palco numa boa, sem ajuda de ninguém.

O filme começa com Fidel lendo a carta do Che na qual ele renuncia aos seus cargos e à cidadania cubana para organizar guerrilhas em outras partes do mundo. Depois o vemos com o rosto modificado, passando pelo con trole de fronteira da Bolívia e internando-se na selva boliviano. É um filme muito duro, despojado, no qual a fotografia às vezes tende ao monocromático. Mostra alguns dados históricos, como o conflito do Che com o Partido Comunista boliviano, que, na figura de Mario Monge, desaprovava a luta armada. Mostra o cerco se fechando sobre os guerrilheiros e o ato final, em La Higuera, dia 9 de outubro de 1967. Depois de passar 341 dias na Bolívia, Ernesto Guevara era executado pelo exército boliviano, depois de ter sido capturado vivo na véspera.

O filme foi muito aplaudido. Mas não sei se fará sucesso no cinema quando for lançado mês que vem. Afinal, é a dura história de uma derrota. Sim, nascimento de um mito, mas derrota política feia.

Hoje é o dia do primeiro competidor, o peruano O Prêmio. Vamos ver no que vai dar.