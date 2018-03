Diário de Brasília (3): Barretão vai se aposentar?

E a entrevista do clã Barreto terminou em clima de confraternização. Desarmaram-se os espíritos e pôde-se conversar sobre o filme em paz. Algumas perguntas incisivas foram feitas e respondidas. No final, Barretão disse que aquele era seu último filme e passava a direção da empresa aos filhos. Se for para valer, é o fim de uma era. Mas a sua mulher, Lucy (que alguns dizem ser o verdadeiro Barretão), disse que ainda tinha mais três filmes para fazer, antes de passar o bastão. Ao que a filha, Paula Barreta comentou: “Eles não vão largar o osso nunca”. No final, Fábio Barreto até se reconciliou com a crítica, que, diga-se de passagem, não vem poupando o seu filme.

