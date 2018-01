Diário de Brasília 2013 – Os Pobres Diabos teve sessão suspensa

BRASÍLIA – Primeira noite de competição, primeiro problema técnico. Depois de três paradas, a sessão de Os Pobres Diabos, de Rosemberg Cariry, foi suspensa de vez a pedido da equipe do filme. Problemas com o DCP. Na confusão formada, as acusações eram as de sempre. A produção do filme disse que a cópia estava perfeita. E estava mesmo, pois a vi uma sessão impecável em Fortaleza, no encerramento do Cine Ceará. O coordenador do Festival de Brasília, Sérgio Fidalgo, subiu ao palco e disse que o DCP dava sempre problemas e não podia garantir que outros não aconteceriam até o final do evento. Disse ainda que o festival havia exigido o suporte H264, mas, por pressão dos cineastas, havia permitido o DCP. E agora estava arrependido. A sessão terá de ser remarcada. Não se sabe para quando, num festival saturado, cuja programação só não contempla compromissos das duas às seis da manhã por descuido dos organizadores. Enfim, agora somos obrigados a conviver com siglas e problemas, frutos da tecnologia digital imposta pela indústria. Saudades do 35 mm!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.