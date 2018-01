Diário de Brasília 2013 – Exilados do Vulcão surpreende e vence o festival

Bem, por essa ninguém esperava. Exilados do Vulcão, de Paula Gaitán, último longa a ser exibido, acabou vencendo o Festival de Brasília. É uma decisão defensável, mas que não esconde os equívocos do resto da premiação, a principal delas a subvalorização de Riocorrente, o candidato mais forte e que teria dado a esta edição do Festival de Brasília um outro peso. Mais uma oportunidade perdida…

A premiação teve acertos como os troféus a Nash Laila (coadjuvante) e atriz (Maeve Jinkings) em Amor, Plástico e Barulho.

E equívocos populistas, como o prêmio de ator coadjuvante ao falecido diretor Carlos Reichenbach em Avanti Popolo. Carlão, falecido em 2012, foi um grande diretor e uma das pessoas mais amadas do meio cinematográfico brasileiro. Daí a dar-lhe um prêmio póstumo de ator…

Enfim, abaixo segue a premiação completa. Amanhã, mais comentários.

PRÊMIOS

a) Prêmios do Júri Oficial: troféu Candango e prêmios em dinheiro

Filme de longa metragem de ficção

Melhor filme – R$ 250.000,00. Exilados do Vulcão. Paula Gaitán

Melhor direção – R$ 20.000,00. Avanti Popolo. Michael Warmann

Melhor ator – R$ 10.000,00. Depois da Chuva. Pedro Maia

Melhor atriz – R$ 10.000,00. Amor, Plástico e Barulho, Maeve Jekings

Melhor ator coadjuvante – R$ 5.000,00. Avanti Popolo, Carlos Reichenbach

Melhor atriz coadjuvante – R$ 5.000,00. Amor, Plástico e Barulho, Nash Laila

Melhor roteiro – R$ 10.000,00. Depois da Chuva, Claudio Marques

Melhor fotografia – R$ 10.000,00. Riocorrente, Aloysio Raulino

Melhor direção de arte – R$ 10.000,00. Amor, Plástico e Barulho

Melhor trilha sonora – R$ 10.000,00. Depois da Chuva

Melhor som – R$ 10.000,00. Exilados do Vulcão. Fábio Andrade

Melhor montagem – R$ 10.000,00. Riocorrente. Ide Lacreta e Paulo Sacramento

Filme de longa metragem documentário

Melhor filme – R$100.000,00. O Mestre e o Divino

Melhor direção – R$ 20.000,00. Morro dos Prazeres. Maria Augusta Ramos

Melhor fotografia – R$ 10.000,00. Morro dos Prazeres

Melhor trilha sonora – R$ 10.000,00. O Mestre e o Divino

Melhor som – R$ 10.000,00. Morro dos Prazeres

Melhor montagem – R$ 10.000,00. O Mestre e o Divino

Prêmio Especial do Júri. Outro Sertão

Filme de curta metragem de ficção

Melhor filme – R$ 20.000,00. Lição de Esqui

Melhor direção – R$ 5.000,00. Tremor. RicardoAlves Jr.

Melhor ator – R$ 5.000,00. Todos esses dias em que somos estrangeiros. Miguel Arraes

Melhor atriz – R$ 5.000,00. Au Revoir. Rita Carelli

Melhor roteiro – R$ 5.000,00. Lição de Esqui

Melhor fotografia – R$ 5.000,00. Tremor

Melhor direção de arte – R$ 5.000,00. Au Revoir

Filme de curta metragem de documentário

Melhor filme – R$ 20.000,00. Contos da Maré

Melhor direção – R$ 5.000,00. A que deve a honra…

Melhor fotografia – R$ 5.000,00. O Canto da Lona

trilha sonora – R$ 5.000,00. Contos da Maré

Melhor som – R$ 5.000,00. O Canto da Lona

Melhor montagem – R$ 5.000,00. O Gigante nunca Dorme

Júri popular. Faroeste.

Filme de curta metragem de Animação

Melhor filme – R$ 20.000,00. Faroeste, um autêntico western

Longa-metragem.Prêmio do público. Os Pobres Diabos, de Rosemberg Cariry

Prêmios da Crítica. Abraccine

Longa: Avanti Popolo

Curta: A que deve a Honra da ilustre Visita este simples Marquês?