Diário de Brasília 2012 Pernambuco na fita

Pernambuco, e, em segundo lugar, Rio, são os Estados dominantes nesta edição do Festival de Brasília. Sobrou pouco espaço para o resto do Brasil. Inclusive para os donos da casa, o que tem gerado protestos locais. Um desses revoltados é o do grande documentarista Vladimir Carvalho, paraibano de origem, mas residente em Brasília desde 1969. Em artigo explosivo no Correio Braziliense, intitulado “Fala Sério, festival”, Vladimir lamenta que só haja um curta-metragem candango entre os competidores deste ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.