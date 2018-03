Diário de Brasília 2011: Hoje

Muito impactante o novo filme de Tata Amaral, Hoje. Reflexão sobre os resíduos deletérios da ditadura na figura de uma ex-miltantante (Denise Fraga), atormentada pelo passado. Na história, Vera (Denise) compra um apartamento novo com um dinheiro que, de certa forma, a deixa com a sensação de culpa perante o passado. A digestão dos anos de chumbo tem sido feita de maneira muito lenta, e tímida, no Brasil. “Hoje” é um filme de exceção. Teremos de falar muito sobre ele.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.