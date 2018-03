Diário de Brasília 2011: fim de conversa

Hoje, de Tata Amaral, ganhou o 44º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro ao evocar, de forma dura e criativa, as feridas deixadas pela ditadura militar. Mas a divisão de prêmios entre Hoje (que ganhou um total de cinco Candangos e mais o Prêmio da Crítica) e Meu País, de André Ristum (que levou quatro troféus e mais o Prêmio do Júri Popular) indica que houve cisão entre os jurados. Tanto assim que se Hoje venceu o festival, Meu País ficou com a melhor direção (Ristum).

Como se pode conceber que um filme considerado pelo júri como o mais bem dirigido não vença o festival? Acontece. É uma maneira de os jurados indicarem que ambos disputaram a primazia palmo a palmo. E se, no final, foi preciso optar por um deles, o preterido ficou logo atrás, perdendo por um triz.

Talvez indique outra coisa, mais profunda, e que seria um processo de mutação do próprio festival. Brasília sempre foi considerado o mais político dos festivais, com seu público universitário engajado, suas polêmicas, seu gosto pela invenção. Essa tendência ainda prevaleceu em 2011, mas já seguida de perto por outra, que contempla filmes mais intimistas, convencionais e socialmente descompromissados.

Fosse o Festival de Brasília dos velhos tempos, Hoje polarizaria com o também excelente, e engajado, Trabalhar Cansa. Mas este teve de se contentar com apenas uma estatueta – a de atriz coadjuvante, para Gilda Nomacce, de fato ótima. Mas é muito pouco para o filme da dupla Juliana Rojas & Marcos Dutra. Ainda mais em Brasília, onde em outros tempos um filme como esse receberia melhor tratamento. Talvez seja mesmo sinal de mudança de curso.

Outras alterações já aconteceram. Com a quebra da exigência de ineditismo, Brasília teve menor repercussão nacional, embora seu público local continue fiel. Promete-se mais para o próximo ano, e o que vem é preocupante. Fala-se em separar as competições entre ficção e documentário, indo na contramão da tendência mundial de eliminar fronteiras entre os gêneros. Fala-se também em aumentar o número de concorrentes, o que seria um desastre, pois tiraria uma das melhores características de Brasília – a concentração em poucos títulos, que são discutidos a fundo e explorados em suas nuances. Enfim, o formato enxuto é a melhor maneira de valorizar os filmes, sem jogá-los na vala comum do gigantismo. Caso essa ameaça se concretize, aliada à não exigência de ineditismo, Brasília passará a ser um festival como tantos outros que existem no País.

De qualquer forma, o júri acertou no atacado, premiando o melhor filme, Hoje, e lhe dando ainda troféus importantes como atriz (Denise Fraga), roteiro (Jean-Claude Bernardet, Rubens Rewald e Filipe Sholl), fotografia (Jacob Solitrenick) e direção de arte (Vera Hamburguer). E errou em alguns itens capitais, ao dar a direção para André Ristum e o prêmio de ator a Rodrigo Santoro, quando havia à disposição Marat Descartes, magnífico em Trabalhar Cansa.

O radical, porém confuso, O Homem que Não Dormia, de Edgard Navarro levou uma estatueta, a de ator coadjuvante para Ramon Vane, e o inovador porém redundante As Hiper Mulheres ficou com o prêmio de som. O fraco documentário Vou Rifar meu Coração foi o único a, justamente, deixar Brasília de mãos abanando.