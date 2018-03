Diário de Brasília 2011: De lá pra cá e outros curtas

Enquanto a competição de longas vai rolando, alguns curtas já vão se impondo como boas pedidas desta edição do Festival de Brasília. Um deles é o gaúcho De lá Prá Cá, de Frederico Pinto, que resolve toda a sua dramaturgia sem um único diálogo, isto é, valendo-se de meios exclusivamente cinematográficos.

A história é a de um casal que, por força das profissões de cada um, mal se encontra. Ele é segurança e trabalha de noite; ela é faixineira e moureja de dia. Têm uma filha pequena. Cruzam-se apenas na estação de metrô. O homem, Ciro, é interpretado por um ator marcante, o uruguaio Horacio Comandulle, protagonista de Gigante, filme premiado em Gramado. De lá Prá Cá é uma pequena lição de cinema. Para filme maior nenhum botar defeito.

O público também curtiu muito o incisivo Casa da Vó Neyde, de Caio Cavechini, que trabalha em registro muito diverso. Caio relata o caso de um tio, viciado em crack, que vive ainda com a mãe, a tal vó Neyde do título. Registra o processo de internação do parente e a tentativa da velha senhora de reconstruir a vida, convivendo com o trauma de ter um filho viciado em drogas.

O centro da história é a casa da avó, que era o palco de encontro da família, o local das festas e, portanto, deve ter um lugar cativo na imaginação do diretor. Imóveis não são lugares neutros. Ficam impregnados das pessoas que lá viveram e das histórias que aconteceram. Dos dramas e das alegrias. Desse modo, o foco do filme oscila entre o tio e a casa onde ele habita, que está prestes a ser vendida. O filme é de um naturalismo muito cru e valoriza-se pela capacidade de exposição de um problema familiar. Que, claro, toca as pessoas à medida que se problema se alastra e se generaliza pela sociedade.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também têm chamado a atenção algumas animações que, neste ano, recebem premiação à parte e têm um júri apenas para elas. Até agora, a de maior sucesso é Moby Dick, de Alessandro Corrêa, com seu sutil trabalho de colagem de imagens, um trabalho de fato muito bonito e de imaginação fértil.

Para se ter ideia, Alessandro explicou que resolveu fazer o filme apenas com a lembrança que tinha da leitura de infância do clássico de Herman Melville. Não quis relê-lo. Apenas trabalhar com a vaga memória de uma leitura, provavelmente de uma dessas edições condensadas, destinadas ao leitor infantil. Fez bem, porque assim pôde mistura a história do baleeiro fanático, Ahab, com a fábula de Jonas e a Baleia. E transformou o vingativo personagem de Melville num ser apaixonado, cujo único intuito era reencontrar com a mulher amada. O filme evolui de surpresa em surpresa pelo que o personagem vai encontrando nas entranhas do monstro.