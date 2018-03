Diário de Brasília (11): Socorro, o filme sumiu!

Aliás, os filmes sumiram, assim, no plural. Os dois longas-metragens programados para a Mostra Brasília não foram exibidos. A Mostra Brasília que se dá dentro do quadro do Festival de Brasília e reúne a produção do DF. Dá prêmios altos e lota o Cine Brasília nas sessões da tarde. Ontem o público foi ao Cine Brasília ver Hollywood no Cerrado, de Tania Montoro e Armando Bulcão, e o filme não passou. Hoje a coisa se repetiu com O Galinha Preta, de Cibele Amaral. A desculpa é que os filmes tiveram problemas técnicos e não ficaram prontos a tempo, etc. O público estava lá e não foi avisado. Acho que a direção do festival deveria se pronunciar e explicar o que ocorreu.

Nota: Ontem à noite, no cinema, anunciou-se que o filme de Cibele Amaral será exibido hoje à tarde no Cine Brasília. A ver.