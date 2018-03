Antes tarde do que nunca, recomendo a cobertura excelente do Festival de Brasília, assinada por Eduardo Souza Lima na Revista Zé Pereira. O Zé (que a gente chama de ZéJosé), está meio pau da vida com o pênalti que o juiz não deu para o seu Flamengo. Mas isso em nada perturba a sua análise e humor.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.