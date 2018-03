Diário de Brasília (10) : Quebradeiras

Com Quebradeiras, de Evaldo Mocarzel, o público de Brasília teve uma experiência diferente. Acostumado o cinema falado (e às vezes gritado) que predomina, curtiu um filme feito de imagens, música, silêncio. As personagens: as quebradeiras de coco-babaçu da região do Bico do Papagaio, entre Maranhão e Tocantins. O documentário oferece um mergulho no cotidiano das mulheres; em seu trabalho, seu lazer, suas danças e cantos tradicionais. Nada folclorizante, pelo contrário, constroi um retrato da beleza e da dignidade daquele povo. Houve quem se queixasse da falta de informações sobre as trabalhadoras, o coco, as condições de trabalho e o que mais fosse. Não eu. Dei-me satisfeito pela curtição audiovisual que me foi oferecida. Se quiser saber mais, vou ao Google. O cinema não tem obrigação de ser didático. Tem de impactar, poeticamente. E isso Quebradeiras faz.

