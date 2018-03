Daqui a pouco saio para o Teatro Nacional, onde será exibido o filme Lula, o Filho do Brasil, de Fábio Barreto. Há centenas de lugares reservados para políticos e ministros. Os jornalistas estão em transe. Os produtores do filme fazem exigências. Fotógrafos terão acesso limitado, etc. Nunca antes neste País houve um clima de frisson tão grande numa noite de abertura do Festival de Brasília.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.