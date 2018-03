Diário da Mostra: uma (talvez) involuntária homenagem a Pinochet

O documentário de Bettina Perut e Iván Osnovikoff parte de uma boa ideia, a de uma anatomia do culto chileno a Augusto Pinochet. É uma perspectiva original, uma vez que existe na opinião pública mundial uma repulsa generalizada ao golpe que depôs Salvador Allende em 1973 e deu início a uma longa e sangrenta ditadura comandada pelo general.

A dupla de documentaristas registra imagens e depoimentos durante a agonia, morte e cerimônia fúnebre de Pinochet para mostrar que até o fim o general teve seus adeptos, seguidores e fanáticos. E, não necessariamente se trata de gente que se poderia classificar de extrema-direita. Por exemplo, uma florista que tem sua banca na Plaza de Armas e vê na redemocratização o início dos seus problemas com a fiscalização. Ou o velho militante que hoje preside uma organização para cultuar a memória do general.

A ideia é boa, mas os problemas do documentário são muitos. Tivessem se limitado a fazer a radiografia nas hostes pinochetistas e o resultado teria sido melhor. Mas, para “ouvir o outro lado”, escolheram algumas pessoas da esquerda totalmente inconvincentes. Em especial um militante, que diz ter estado no Palácio La Moneda no dia do golpe e visto o cadáver de Allende. Ele se veste ora de guerrilheiro cubano, ora de Papai Noel. Tipo folclórico, sem credibilidade para esclarecer a divisão do país.

Além disso, do ponto de vista formal, há um abuso no uso do superclose, com bocas, dentes e línguas se agigantando na tela o tempo todo. Qualquer uso repetido de um recurso desses acaba por anulá-lo.

O resultado é uma ode pinochetista, que aparece no lugar da pretendida radiografia da persistência da direita no país e suas raízes. Talvez tenha sido involuntário. Talvez.

