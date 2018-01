Diário da Mostra 2013 – selecionados para a competição dos novos diretores

A GAIOLA DOURADA (LA CAGE DORÉE)

2013 │cor │35mm │90 min. │Ficção | Portugal, França

Direção: Ruben Alves | Elenco: Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland Giraud

A MONTANHA MATTERHORN (MATTERHORN)

2013 │cor │digital│ 87 min. │ Ficção | Holanda

Direção: Diederik Ebbinge | Elenco:Ton Kas, René van’t Hof, Porgy Franssen

ESTAÇÃO LIBERDADE (ESTAÇÃO LIBERDADE)

2013 | cor | digital | 88 min. | Brasil, Japão

Direção: Caíto Ortiz | Elenco: Cauê Ito, Fabiula Nascimento, Carolina Sudati, Paulo Tsuchiya, Eduardo Chagas, Renata Sayuri

LA JAULA DE ORO (LA JAULA DE ORO)

2013 │cor │digital│ 102 min. │ Ficção | México

Direção: Diego Quemada-Díez | Elenco: Brandon López, Rodolfo Domínguez, Karen Martínez, Carlos Chajon, Hector Tahuite

LIÇÕES DE HARMONIA (UROKI GARMONII)

2013 │cor │digital│110 min. │ Ficção | Cazaquistão, Alemanha, França

Direção: Emir Baigazin | Elenco: Timur Aidarbekov, Aslan Anarbayev, Mukhtar Andassov

MISS VIOLENCE (MISS VIOLENCE)

2013 │cor | digital│ 98 min. │ Ficção Grécia

Direção: Alexandros Avranas | Elenco: Themis Panou, Reni Pittaki, Eleni Roussinou

O FOGUETE (THE ROCKET)

2013 │color │digital│ 96 min. │ Ficção | Austrália, Laos, Tailândia

Direção: Kim Mordaunt | Elenco: Sitthiphon Disamoe, Loungnam Kaosainam, Thep Phongam

QISSA: O FANTASMA É UM VIAJANTE SOLITÁRIO (QISSA: THE GHOST IS A LONELY TRAVELLER)

2013 │cor │ digital│ 109 min. │ Ficção | Alemanha, França, Índia, Holanda

Direção: Anup Singh | Elenco: Irrfan Khan, Tisca Chopra, Tillotama Shome, Rasika Dugal

RUN & JUMP (RUN & JUMP)

2013 │cor │digital│ 102 min. │ Ficção | Irlanda, Alemanha

Direção: Steph Green | Elenco: Maxine Peake, Edward MacLiam, Sharon Horgan, Will Forte

SOMENTE EM NOVA YORK (ONLY IN NEW YORK)

2013 │color │digital│ 86 min. │ Ficção | Jordania, Israel, EUA

Direção: Ghazi Albuliwi, Bandar Albuliwi | Elenco:Hiam Abbass, Assaf Cohen, Omer Barnea, Einat Tubi, Ghazi Albuliwi

THE LUNCHBOX (DABBA)

2013 | cor | Digital | 104 min. | Ficção | Índia, França, Alemanha

Direção: Ritesh Batra | Elenco: Irrfan Khan, Nimrat Kaur, Nawazuddin Siddiqui

UMA VIDA COMUM (STILL LIFE)

2013 │cor │ digital│ 87 min. │ Ficção | Itália, Reino Unido

Direção: Uberto Pasolini | Elenco: Eddie Marsan, Joanne Froggatt

VIDA QUE SE DESFAZ (LE DÉMANTÈLEMENT)

2013 | cor | digital | 110 min. | Ficção | Canadá

Direção: Sébastien Pilote | Elenco: Gabriel Arcand, Gilles Renaud, Lucie Laurier, Sophie Desmarais