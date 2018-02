Diário da Mostra 2013 – E a maratona continua…

Como vocês sabem, a Mostra continua, mesmo após a premiação, na famosa repescagem, composta pelos filmes mais votados pelo público. Então ainda há muita coisa para ver, em especial aquilo que se perdeu durante o tsunami de ofertas da Mostra propriamente dita.

Hoje mesmo há vários bons programas. Na Cinemateca, por exemplo, dá para passar tarde e noite, com O Foguete, Grand Central, Cães Errantes e Ana Arábia. Quem quer a maratona de um filme só, vá ao Cinesesc ver Os Náufragos da Louca Esperança, de Ariane Mnouchkine, três horas e tanto de teatro vertido para o cinema. É minha opção para daqui a pouco. Mais tarde, lá mesmo, tem A Jaula de Ouro, belo filme, eleito o melhor pela crítica. Enfim, mesmo tendo acabado, a Mostra continua.

02/11/2013 – Sábado

CINEMATECA – SALA BNDES

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sessão 1262 – 14:00

O FOGUETE (THE ROCKET), de Kim Mordaunt (96′). AUSTRÁLIA, LAOS , TAILÂNDIA. Falado em lao. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

Sessão 1263 – 16:00

GRAND CENTRAL (GRAND CENTRAL), de Rebecca Zlotowski (94′). FRANÇA. Falado em francês. Legendas em português. Indicado para: 16 anos.

Sessão 1264 – 18:00

CÃES ERRANTES (STRAY DOGS), de TSAI Ming Liang (138′). TAIWAN, FRANÇA. Falado em mandarim. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 18 anos.

Sessão 1265 – 20:30

ANA ARABIA (ANA ARABIA), de Amos Gitai (85′). FRANÇA, ISRAEL. Falado em hebraico. Legendas em italiano. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: Livre.

CINESESC

Sessão 1266 – 12:00

OS NÁUFRAGOS DA LOUCA ESPERANÇA (LES NAUFRAGÉS DU FOL ESPOIR), de Ariane Mnouchkine (187′). FRANÇA. Falado em francês. Legendas em português. Indicado para: 14 anos.

Sessão 1267 – 15:30

AS BORBOLETAS DE SADOURNI (LAS MARIPOSAS DE SADOURNI), de Dario Nardi (94′). ARGENTINA, REINO UNIDO, ITÁLIA. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

Sessão 1268 – 17:30

BERTOLUCCI POR BERTOLUCCI (BERTOLUCCI ON BERTOLUCCI), de Luca Guadagnino, Walter Fasano (105′). ITÁLIA. Falado em italiano, inglês, francês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.

Sessão 1269 – 19:30

PLANO PARA A PAZ (PLOT FOR PEACE), de Carlos Agulló, Mandy Jacobson (85′). ÁFRICA DO SUL. Falado em francês, inglês, português, espanhol, africano. Legendas em português de portugal. Indicado para: Livre.

Sessão 1270 – 21:30

LA JAULA DE ORO (LA JAULA DE ORO), de Diego Quemada-Díez (102′). MÉXICO. Falado em espanhol. Legendas em inglês. Legendas eletrônicas em português. Indicado para: 14 anos.