Diário da Mostra 2013 – Cancelamento da sessão do Jia Zhang-ke

Até agora eu havia sido poupado de problemas na Mostra. Chegou minha vez. A sessão que eu mais esperara do dia – a de Um Toque de Pecado, do Jia Zhang-ke – foi cancelada no Reserva Cultural.

“Problemas técnicos”, diziam burocraticamente as monitoras. As companhias aéreas dizem a mesma coisa quando os aviões não saem.

Enfim conseguimos apurar o que houve e veio a frase fatídica: “O DCP não abriu”.

Muita gente ficou revoltada na fila e exigiu dinheiro de volta. Outros trocaram os ingressos, mas queriam para o mesmo filme. Alguns vieram falar comigo e pediram que registrasse a frustração que esse tipo de contratempo causa. Está registrado. Eu mesmo voltei para casa desanimado.

A Mostra tem obrigação de reprogramar essa sessão cancelada pois, repito, este é um dos filmes mais aguardados deste ano.

Chato à beça, viu?