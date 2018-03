Diário da Mostra 2011: Vamos começar

A Mostra de São Paulo começa hoje, às 21h, no Auditório Ibirapuera, para convidados.

Como você sabe, começa de luto, pela morte do seu criador e mentor por 35 anos, Leon Cakoff, levado por um câncer sexta-feira passada. Na abertura, será exibido um documentário sobre Cakoff, homenagem dos seus colaboradores e amigos.

Depois será apresentado o clássico Viagem à Lua, de Méliès, e o novíssimo O Garoto da Bicicleta, dos irmãos belgas Dardenne. Algumas palavras sobre esse filme, bastante especial a meu ver e que poderá ser visto pelo público durante a Mostra. Não deixa de ser reconfortante que, nesse momento de luto e apreensão, o filme fale de bondade e esperança:

O cinema dos irmãos Dardenne é expressão de um estilo, de uma escrita cinematográfica. Câmera na mão, rente aos personagens, um determinado trabalho com cores, parcimônia com a música, uma certa secura. É, digamos ainda uma vez, um estilo, representação de uma visão de mundo. Ele está presente, mais uma vez, a organizar esse extraordinário O Garoto da Bicicleta.

Temos aí outra recorrência – a infância e seus problemas com o mundo dos adultos. E um vínculo com o neorrealismo. Como no filme de Vittorio De Sica, também o garoto Cyrill terá problemas com a sua bicicleta, seguidamente furtada. Cyrill a deixa à mostra, largada, como se flertasse com o desastre. É uma metáfora, claro, assim como era em Ladrões de Bicicletas. Em De Sica, o mundo do trabalho, do qual o personagem vê-se excluído; nos Dardenne, a ligação com o pai (e, por extensão com a vida social), esse pai fugidio, improvável, em falta.

No mundo das carências absolutas, existe possibilidade de alguma redenção substitutiva? É o que tenta responder a figura suave de Cécile de France, a cabeleireira de bom coração. O andamento do filme pode ser resumido na utilização da música. Durante as passagens mais duras os acordes iniciais da orquestra no segundo movimento do Concerto do Imperador, de Beethoven, soam como ameaças. No final, a música continua, flui e o piano entra, como um pequeno raio de sol.

Fechado o parágrafo sobre os Dardenne, vamos lembrar que a principal atração da Mostra virá no seu encerramento, com Fausto, de Alexander Sokurov, que venceu Veneza. Filme suntuoso, complexo, excessivo às vezes, porém encantador. O que de mais atual neste mundo em que só pensa no poder do que o mito de Fausto, que vende a alma ao diabo para consegui-lo? E isso em todos os níveis, do alto poder do governo ao pequeno poder de uma repartição pública – todos estão dispostos a tudo para consegui-lo.

Outra grande atração, esta em chave menor, é Sorelle Mai, filme mais recente de Marco Bellocchio, que passou também em Veneza. Fruto de um laboratório que o cineasta promove em sua cidade natal, Bobbio, na região de Piacenza, envolve os próprios familiares de Bellocchio como atores.

Kubrick. Uma grande atração pela cópia nova de Laranja Mecânica e o documentário Era uma Vez…A Laranja Mecânica, de Antoine de Guademar. Vale a pena voltar a essa obra-prima que, se não me engano, também é muito atual.

This is Not a Film é sobre a prisão domiciliar de Jafar Panahi. Um documento sutil e comovente sobre o autoritarismo.

A importante retrospectiva Elia Kazan, puxada também pelo documentário de Scorsese, Carta a Elia, já apresentado na Mostra anterior mas que agora adquire outro relevo.

Aliás, Scorsese merece uma menção à parte, pelo lançamento do livro Conversas com Scorsese e a cópia nova de Taxi Driver. Quem não gostaria de rever esse clássico, na tela grande?

Homenagem ao centenário de Nino Rota, com exibição de O Leopardo, de Visconti, e A Doce Vida, de Fellini, dois dos clássicos que musicou entre centenas de outros. Nino talvez tenha sido o maior “trilheiro” do cinema. Pelo menos para o meu gosto.

Retrospectiva e exposição de Paradjanov. Esse autor armênio foi uma das descobertas de Leon, apresentada aos frequentadores da Mostra. Faz um cinema deslumbrante, cheio de ícones da sua terra, simbólico, cheio de força. Vale a pena conhecê-lo melhor.

Todos esses aspectos da mostra irão sendo desdobrados ao longo da sua realização e na capacidade das minhas forças.

Cabe lembrar ainda que algumas dezenas de filmes brasileiros buscarão seu espaço na mostra que, este ano, encolheu um pouco em relação à edição anterior: serão “apenas” cerca de 250 longas ao invés dos 400 habituais (pelo menos nos últimos anos quando cresceu de maneira descontrolada).

Lembrar também que, em meio a esse mar de filmes, surgirão aqueles que a gente não conhece. Filmes que não venceram festivais, não tem nomes badalados como diretor, não figuram entre os queridinhos da crítica.

Às vezes, o melhor está aí, entre esses desconhecidos.

Esta foi a grande lição de Cakoff.

Vou sentir falta de encontrá-lo ao acaso em um dos cinemas da cidade e ele perguntar, olhando bem fundo nos meus olhos: “E aí, já viu o filme tal, do Perdisquistão?” E, ante a negativa, envergonhada, apenas o silêncio, e o olhar crítico, como a dizer: “Então não viu nada”.