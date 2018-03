Diário da Mostra 2011: Paradjanov

Dentre as referências internas desta Mostra, há uma particularmente curiosa – e trágica. Aquela que se faz entre a retrospectiva dedicada a Sergei Paradjanov e Este Não É Um Filme, de Jafar Panahi. A referência se dá na relação entre o artista e o Estado autoritário, esse cruel diálogo entre a corda e o pescoço. Se Paradjanov foi perseguido e encarcerado na antiga União Soviética, Panahi sofre sorte semelhante no Irã de Ahmadinejad. É a velha história do Estado totalitário esmagando o artista criativo que, com variação de detalhes, aconteceu na URSS, no Cone Sul na época das ditaduras militares, e ressurge no Irã contemporâneo.

O documentário Sergei Paradjanov, o Rebelde, de Patrick Cazals, é uma boa introdução a essa história. Ela fala do martírio do artista e ouve o testemunho da própria boca: “Fui preso sob Stalin, depois sob Brejnev e Andropov”. O que haveria de tão subversivo nessa arte insubmissa?

Talvez exatamente isto: insubmissão a um código estético-político predominante (e compulsório durante anos), o realismo socialista. Paradjanov faz um cinema livre dessas amarras, embebido em mitos e tradições ucranianos e armênios. O visual é baseado na tradição icônica e não contempla, na maior parte das obras, qualquer preocupação narrativa tradicional. Em todo caso, se quiser uma narrativa, não deixe de ver o belíssimo Cavalos de Fogo.

O próprio Paradjanov se diverte com isso. No documentário, conta que recebeu telefonema do ministro da cultura algum tempo após lhe enviar uma cópia de A Cor da Romã para ser verificada pela censura. “Não entendi nada”, confessa a autoridade, “Será que os rolos não foram trocados?”. Rindo, Paradjanov conta o que respondeu ao ministro: “Estou na mesma situação do senhor, ainda não consegui compreender o meu filme”. Blague, claro, mas que serve para definir a surpresa que sente uma mente dominada pelo registro realista em contato com obra tão fortemente alegórica.

Esse trabalho no registro do poético não torna a obra menos inteligível. Pelo contrário. Paradjanov diz que filmava para que crianças o entendessem. Usava uma técnica quase de cinema mudo, em que os diálogos tivessem importância secundária em relação às imagens. Tinha a sensibilidade do pintor no uso das cores e dos volumes. E conta um conselho recebido do seu mestre Dovchencko (do clássico A Terra): “Tente ler menos”. Ou seja: vá às sensações, a esse mundo indizível e necessitado de formas, cores e volumes para se exprimir.

Algo que vem da terra, das camadas profundas do inconsciente coletivo, desse substrato cultural difuso que, em falta de nome melhor, chamamos tradição.

(Caderno 2)