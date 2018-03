Diário da Mostra 2011: Las Acacias

Numa das sessões anteriores de Las Acacias, um senhor comentou que o diretor havia descoberto uma maneira fácil de fazer um filme: colocar uma câmera e registrar a viagem de dois personagens, sem que nada aconteça.

Pois bem, é exatamente esse não-acontecer que o diretor de Las Acacias, de Pablo Giorgelli, põe para funcionar até fazer dele o seu melhor aliado. Por paradoxo, Las Acacias poderia ser definido como um road movie, um dos gêneros mais movimentados do cinema. Mas trata-se de um filme de estrada peculiar.

A rota que une os dois personagens é entre a fronteira do Paraguai e Buenos Aires. Dois, não, três, porque a mulher que sobe ao caminhão de Ruben (German de Silva), leva um bebê no colo. Depois, mas muito depois mesmo, saberemos que a mulher (Hebe Duarte) se chama Jacinta e a criança, Anahi. O próprio caminhoneiro é, no início, um personagem anônimo, de pouca fala e pouquíssimas gentilezas.

Ao longo do percurso vamos descobrindo, por uma palavra aqui, um gesto ali, uma expressão facial acolá, algo do passado dessas pessoas. Nada discursivo, nada explícito. Frases, gestos e expressões insinuadas, contidas, que, por isso mesmo, produzem o máximo de significado. Assim, se no começo da viagem até mesmo um gole d’água não é digno de ser compartilhado, depois, o simples gesto de jogar fora um cigarro pode passar por ato de solidariedade.

Las Acacias é mais um exemplo de como o cinema argentino – ou pelo menos a parte dele mais visível para nós – é capaz de tirar o máximo do mínimo. Se o cinema “de autor” brasileiro, com raras exceções, deixa-se levar pelo instinto pedagógico e suas reiterações “para que o espectador entenda a mensagem”, o argentino confia numa narrativa mais lacunar e elíptica. Sem que isso, na verdade, represente qualquer dificuldade adicional de comunicação. Pelo contrário: o público ao qual esses filmes são dirigidos, bem diferente daquele que vai em busca de block busters, gosta que lhe respeitem a capacidade de compreensão. Para essa parcela da plateia potencial do cinema, a emoção não é um sentimento a ser buscado a marteladas, com música melosa e frases feitas. Quanto menos explícita estiver, mais pode aflorar – exatamente como acontece nesse sutil As Acácias.

Da mesma forma, não é necessário construir toda a biografia do personagem para que o público entenda a sua “psicologia” ou suas motivações. Do pouco que ficamos sabendo do passado de Ruben, podemos compreender alguma coisa do seu comportamento. O mesmo em relação a Jacinta. E, claro, Anahi será essa presença sem palavras, com seu choro e seu olhar que, sem qualquer pieguice, despertará alguns sentimentos no personagem. Aqui também haveria risco para o derramamento emocional, porque criança, em cinema, já se sabe…Mas Giorgelli providencia para que a presença de Anahi seja cercada até mesmo de um certo suspense em determinados momentos do filme.

Na verdade, Las Acacias é um trabalho bastante simples, em aparência, em que a paisagem monótona serve de contraponto à aparente aridez dos personagens. Sabemos como é difícil despojar uma história dos seus penduricalhos e simplesmente fazê-la render com a presença de personagens fortes, que vão se mostrando aos poucos, e conquistando o público.

Prestando-se atenção ao filme, veremos que, na realidade, acontece muita coisa nele. Muita coisa é dita, por exemplo, sobre as condições do continente, em que trabalhadores passam de um país a outro em busca de melhores meios de sobrevivência. Tudo é dito, nas entrelinhas, sem qualquer discurso, ou queixa. As coisas são como são e, na tela, elas apenas se apresentam como tal, sem qualquer julgamento ou comentário. Esses, se existirem, ficam por conta do espectador. Mas ,antes de tudo, é por essa emoção refinada, desse anti road movie, que esse espectador é conquistado.

(Caderno 2)