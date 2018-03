Diário da Mostra 2011: Homenagem aos 100 anos de Nino Rota

Não haveria mesmo melhor jeito de homenagear o centenário de Nino Rota que exibir Amarcord, o clássico memorialístico de Federico Fellini e ponto alto da parceria entre o músico e o cineasta. A projeção será hoje, às 20h, na plateia externa do Auditório Ibirapuera, em noite que, espera-se, seja cheia de estrelas para saudar esses dois gênios do cinema.

Nino, nascido em 1911, foi compositor prolífico, com nome feito na música clássica italiana. Durante mais de 50 anos de atividade, escreveu quartetos, sonatas, óperas, balés e corais. Mas foi mesmo sua atividade como autor de notáveis trilhas sonoras de filmes que lhe deu a fama. Trabalhou com a nata dos diretores de sua época – Luchino Visconti (O Leopardo), Francis Ford Coppola (Chefões 1 e 2), Elio Petri e Mario Monicelli. O trabalho com Fellini o celebrizou. Não apenas pela qualidade das músicas, mas pela duração da parceria.

Músico discreto, Nino Rota não deixou grande legado em termos de entrevistas, textos ou depoimentos sobre si mesmo. Coube ao falastrão Fellini, em seus numerosos encontros com a imprensa e biógrafos, relatar o que era trabalhar com Nino. De acordo com Fellini, Nino era um “outro de mim mesmo, um irmão”. Criavam juntos, numa parceria de trabalho nunca marcada pela rispidez, mas às vezes pela astúcia. Nino era malandro e sabia impor sua visão musical ao diretor, que sabia cheio de idiossincrasias, sem contestá-lo de maneira aberta.

Era assim, segundo a versão de Fellini. “Durante a filmagem, eu usava uma trilha sonora provisória, música tirada de discos. O problema é que depois eu me apegava a essas músicas e queria mantê-las no filme”.

Nino nem se alterava. Concordava com Fellini que o melhor mesmo seria conservar aquelas músicas e que outras melhores não haveria. Ao mesmo tempo que dizia isto, tocava de leve algum tema no piano, como se dedilhasse ao acaso. Fellini ouvia e se interessava: “Mas o que é isso que você está tocando aí?” Nino respondia: “Nada, uma bobagem que me veio agora à cabeça”. Claro que acabava tocando o tema inteiro que já havia composto e este se impunha como a trilha natural para o filme. Adeus às músicas às quais Fellini já se havia se apegado. Estavam esquecidas.

A dupla Fellini-Rota é uma parceria que nasce meio por acaso e desde o primeiro filme-solo de Federico, Abismo de um Sonho, de 1953 (Antes, em 1951, havia feito Mulheres e Luzes, com Alberto Lattuada). Desse modo, resmungando e trapaceando, seguiriam juntos de modo ininterrupto (com exceção do episódio Agência Matrimonial, no filme coletivo O Amor na Cidade) até Ensaio de Orquestra, de 1979, ano da morte de Nino Rota. Fellini ainda faria alguns filmes sem Nino, Cidade das Mulheres, E La Nave Va, Ginger & Fred, Entrevista e a A Voz da Lua.

Mas com Nino fez o melhor, entre as quais as obras-primas A Estrada da Vida, Noites de Cabíria, A Doce Vida (também apresentado pela Mostra em cópia restaurada), Oito e Meio e o próprio Amarcord.

Jamais saberemos o que teria sido o cinema de Fellini sem a contribuição de Nino Rota. Filme e música se entrelaçam de maneira tão íntima que formam um só corpo – embora seja um prazer sublime ouvir essa música de altíssimo nível em separado. No entanto, é no conjunto filme-música que se exprime aquela cosmovisão libertária felliniana, tão terna quanto irônica. Aquela ideia de que o mundo é um imenso picadeiro, do qual todos nós fazemos parte.

Daí o tom circense imposto à trilha. Ou será que a trilha induzia o filme a esse registro? Pouco importa. Não sabemos o que teria sido do cinema de Federico Fellini sem Nino Rota. O que sabemos é que não seria o mesmo.