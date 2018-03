Diário da Mostra 2011: Dos hermanos

Típico post de quem não tem tempo para escrever, mas prefere ser telegráfico a ser omisso.

Duas dicas de filmes argentinos, que vi ontem: O Desaparecimento do Gato, de Carlos Sorín, e O Mistério do Mundo, de Rodrigo Moreno.

No primeiro, Sorín dialoga com o gênero, num thriller psicológico muito bem bolado. Professor universitário é internado após agredir colega a quem acusa de haver lhe furtado a tese. Aparentemente curado, volta para casa. O gato arranha-lhe o rosto e some em seguida. A mulher do professor fica desconfiada de que ele pode ter tido uma recaída. Terá razão?

Em O Mistério do Mundo, Moreno segue um personagem um tanto apático; mandado embora pela namorada, navega entre festas e outras distrações, aparemente sem sentido. Pequenas epifanias, como o reveillon passado em uma oficina mecânica. Adorei.

Os dois são exemplos da capacidade narrativa dos diretores argentinos. Não me interessa fomentar a competição entre eles e os brasileiros. Apenas reconhecer que são muito bons.